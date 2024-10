MeteoWeb

Un albero di grosse dimensioni è caduto al suolo interrompendo la strada e danneggiando il muro di cinta di un’abitazione in via della Fiora, a Manziana, vicino Roma. Tre famiglie sono impossibilitate ad uscire dal domicilio. In corso operazioni dei Vigili del Fuoco per sgomberare la carreggiata e dei Carabinieri per aiutare i residenti.

