Le case automobilistiche frenano sui veicoli elettrici: rallentano le vendite e calano i sussidi

Diverse case automobilistiche stanno riconsiderando i loro piani per lo sviluppo dei veicoli elettrici a causa di un rallentamento delle vendite registrato negli ultimi trimestri, o per risultati inferiori alle aspettative. Alcune aziende hanno deciso di abbandonare progetti relativi a determinati modelli, mentre altre hanno ridotto la produzione annuale di auto elettriche. Lo ha riportato Morningstar il 21 ottobre.

Questa situazione, se dovesse continuare, potrebbe incidere sulla domanda di energia prevista negli Stati Uniti in seguito all’adozione dei veicoli elettrici. Gli analisti sottolineano come, dopo una prima fase di entusiasmo, molti acquirenti sono stati frenati dai prezzi elevati delle auto elettriche rispetto a quelli con motore a combustione interna.

“Con le vendite di veicoli elettrici agli early adopter ora apparentemente esaurite, i veicoli elettrici stanno lottando per mantenere lo slancio delle vendite tra i consumatori tradizionali“, evidenzia il rapporto.

Un altro fattore critico riguarda i sussidi, la cui disponibilità influenza fortemente l’acquisto di auto elettriche. Come spiegato nell’analisi, “non sorprende osservare che, in molti mercati, il rallentamento della domanda di veicoli elettrici ha seguito un calo dei sussidi e degli incentivi applicabili in queste regioni“.

