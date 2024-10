Le scorte di gas in Italia sfiorano il 98%: continua la crescita

MeteoWeb

Nonostante l’accensione dei riscaldamenti a partire dal 15 ottobre in alcune aree climatiche italiane ed europee, le scorte di gas continuano a crescere in maniera significativa. Secondo quanto riportato da Gas Infrastructure Europe (GIE), le riserve di gas nell’Unione Europea hanno superato il 95%, raggiungendo i 1091,1 TWh, equivalenti al 29,1% del consumo medio annuo di 3.760,87 TWh.

Anche in Italia la situazione è in costante miglioramento: le scorte hanno toccato il 97,82%, corrispondenti a 195,71 TWh, pari al 26,07% del consumo medio annuo di 750,6 TWh. In Germania, invece, le riserve si attestano al 97,25%, con 244,34 TWh, pari al 27,49% del consumo annuo medio di 888,83 TWh.

La crescita delle scorte si conferma una tendenza costante, con un aumento giornaliero dello 0,02% sia per l’Unione Europea che per l’Italia, mentre la Germania registra un incremento dello 0,09%. Questi dati evidenziano come il riempimento delle riserve continui a seguire un trend positivo anche in vista della stagione fredda.

