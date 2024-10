Legge quadro sullo Spazio: Urso promette approvazione entro fine anno e spinge per un regolamento europeo

MeteoWeb

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato che “la legge quadro sullo spazio, collegato alla manovra economica dello scorso anno, ha iniziato questa settimana l’iter in commissione Bilancio e penso sarà portata a termine entro la fine di quest’anno“. La dichiarazione è stata rilasciata durante la cerimonia di inaugurazione di SpacePark, il nuovo quartier generale di Argotec.

Urso ha aggiunto che “la legge quadro sullo spazio verosimilmente sarà d’ispirazione a quello che la Commissione Europea intende realizzare nella legislatura che si è appena aperta per avere finalmente un regolamento europeo sullo spazio che, tenendo conto delle specificità e delle peculiarità delle singole leggi nazionali, armonizzi e indirizzi l’attività della Ue sullo spazio“.

Il ministro ha inoltre sottolineato l’importanza del settore aerospaziale, definendolo “un settore per noi fondamentale accanto ai settori tradizionali e ancora trainanti del Made in Italy, come l’alimentazione, l’abbigliamento, l’arredo, l’automazione“. Urso ha proseguito affermando che “una volta si sarebbe potuto dire anche l’auto, ci sono altri settori a più alto contenuto tecnologico che crescono sia in termini di prodotto interno lordo sia in termini di esportazione, tra cui la farmaceutica, la cantieristica, la nautica e sempre più l’aerospazio, in cui siamo particolarmente vocati“.

