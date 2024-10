L’elisir primordiale: l’acqua, testimone della nascita del sistema solare

MeteoWeb

L’origine dell’acqua terrestre ha affascinato gli scienziati da generazioni, svelando una storia cosmica che va oltre la formazione del nostro pianeta e persino del Sole. Mentre il Sole si è formato circa 4,6 miliardi di anni fa, segnando l’inizio del sistema solare, la Terra ha preso forma poco dopo, attorno ai 4,5 miliardi di anni fa. Tuttavia, parte dell’acqua che scorre oggi sul nostro pianeta ha un’età ancora più antica, provenendo da un’era precedente alla nascita del Sole.

Le scoperte recenti suggeriscono che una considerevole percentuale dell’acqua presente sulla Terra, fino al 50%, sia originata da ghiaccio interstellare formatosi ben prima della nascita del sistema solare. Questo ghiaccio primordiale, ricco di idrogeno e deuterio, ha attraversato lo spazio interstellare per milioni di anni, arrivando infine a costituire una delle risorse fondamentali per la vita sulla Terra.

La chiave per comprendere questa scoperta risiede nell’analisi del rapporto tra idrogeno e deuterio, l’“idrogeno pesante”. Il deuterio è un isotopo dell’idrogeno contenente un neutrone aggiuntivo, una caratteristica che lo rende unico per le ricerche isotopiche. Gli scienziati hanno confrontato i livelli di deuterio nelle molecole d’acqua presenti sulla Terra con quelli riscontrati nel ghiaccio interstellare e hanno scoperto che molte delle molecole che compongono l’acqua terrestre hanno un’origine che risale a epoche ben antecedenti alla formazione del Sole.

Questa straordinaria scoperta è stata possibile grazie all’uso di avanzate tecniche di datazione, che hanno permesso di stimare l’età dell’acqua terrestre attorno ai 4,5 miliardi di anni, rendendola più antica del Sole di circa 100 milioni di anni. Si tratta di un risultato che collega l’acqua presente sulla Terra a eventi cosmici remoti e che conferisce a questa risorsa una dimensione quasi sacra e straordinaria.

Ogni volta che beviamo un bicchiere d’acqua, interagiamo con una sostanza che ha viaggiato attraverso lo spazio per milioni di anni, testimone silenzioso di cataclismi stellari e processi galattici che hanno plasmato l’universo. L’acqua non è soltanto un elemento essenziale per la vita, ma anche una vera e propria reliquia cosmica, un prodigio della natura che ci collega direttamente alle origini del nostro universo e alla nascita delle stelle.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.