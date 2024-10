L’Italia ospiterà l’Arctic Circle Forum nel 2025, Bernini: “Occasione molto importante”

MeteoWeb

Nel 2025, l’Italia sarà al centro delle discussioni globali sull’Artico, ospitando a Roma l’Arctic Circle Forum, uno dei principali eventi internazionali dedicati al dialogo e alla cooperazione sulla regione artica. “È un’occasione molto importante per l’Italia e per un settore della nostra ricerca scientifica che ci vede protagonisti a livello mondiale“, ha dichiarato il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Secondo Bernini, questo evento rappresenterà un’opportunità unica per “rafforzare il dialogo internazionale sulle attività polari e dedicate alla criosfera“, settori in cui l’Italia ha un ruolo di primo piano.

Il Ministro ha inoltre evidenziato che lo studio delle regioni polari è cruciale non solo per comprendere meglio il cambiamento climatico, ma anche per fare “considerazioni fondamentali” in ambito geopolitico ed economico. L’Arctic Circle Forum, spesso definito la “Davos dell’Artico“, attira ogni anno oltre 2.000 partecipanti da più di 60 Paesi, tra cui Capi di Governo, Ministri, parlamentari, rappresentanti delle comunità indigene, scienziati, imprenditori e attivisti impegnati su temi legati alla crisi climatica e alla ricerca scientifica nell’Artico.

L’Assemblea annuale dell’Arctic Circle si tiene in questi giorni a Reykjavík e vede la partecipazione di una delegazione italiana, che include figure di primo piano nella ricerca artica. Durante l’evento, la delegazione ha messo in luce l’importante lavoro svolto dall’Italia nella regione, sottolineando il valore della base artica del CNR “Dirigibile Italia“, situata nelle isole Svalbard, e il programma “High North” della Marina Militare, volto al monitoraggio e alla mappatura del settore marino artico.

L’impegno italiano per l’Artico è supportato anche da importanti risorse finanziarie del Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), che finanzia progetti di ricerca polare, inclusa l’attività della nave rompighiaccio “Laura Bassi“. Questa nave rappresenta un punto di riferimento per la ricerca scientifica italiana in Antartide e nell’Artico.

Nel corso dell’Assemblea, è stata inoltre annunciata, insieme al Chairman dell’Arctic Circle, Grimsson, l’intenzione dell’Italia di ospitare a Roma nel dicembre 2025 una riunione dell’Arctic Circle Forum e del Polar Dialogue, consolidando così il ruolo strategico dell’Italia nelle discussioni globali sul futuro dell’Artico.

