Lucca Comics & Games: c’è anche il dipartimento della Protezione Civile

Con il fumetto “L’attimo decisivo” e la campagna “Io non rischio”

Torna a Lucca Comics & Games il fumetto che, attraverso le avventure di quattro adolescenti alle prese con i rischi che interessano il nostro territorio, vuole avvicinare ragazze e ragazzi alla cultura di protezione civile usando un linguaggio più coinvolgente. Nella nuova avventura i quattro protagonisti e il loro misterioso avversario si incontrano nell’area dei Campi Flegrei, e questa volta con il loro superpotere affronteranno il rischio vulcanico e il fenomeno del bradisismo.

Il secondo numero del fumetto “L’attimo decisivo – La virgola”, sarà presentato al Lucca Comics and Games 2024 il 31 ottobre alle ore 10 presso la Sala Tobino del Palazzo Ducale, alla presenza di autorità istituzionali e degli autori, Mattia Surroz e Roberto Gagnor; in sala con loro ci saranno anche due classi dell’Istituto Comprensivo “Carlo Piaggia” di Capannori. Con una tiratura di quasi due milioni di copie, il nuovo episodio è stato distribuito nelle scorse settimane a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado d’Italia.

Gli altri appuntamenti

Venerdì e sabato pomeriggio, gli autori si troveranno allo stand de “L’attimo decisivo” in Piazza Napoleone per il firmacopie. Per tutta la durata della manifestazione, negli spazi “Lucca Junior” al Real Collegio saranno realizzate attività rivolte a bambini e ragazzi: il laboratorio “come nasce un fumetto” con Mattia Surroz e Roberto Gagnor, sfide a quiz su “L’attimo decisivo” e sessioni ludiche con il gioco di carte “Fa la tua scelta” e il laboratorio “Come ti spiego il rischio idraulico con i mattoncini da costruzione”, curato da LARES Italia in collaborazione con il Laboratorio dati territoriali del Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale dell’Università degli Studi di Firenze.

Ma non solo attività per ragazzi: ci sarà anche l’esperienza di realtà virtuale SismaVR curata da LARES Italia – che permette ai visitatori di sperimentare in maniera realistica gli effetti di un terremoto e capire quali sono i corretti comportamenti da tenere durante una scossa.

Al Giardino degli Osservanti, infine, sarà allestito un punto informativo Io non rischio, animato dai volontari della protezione civile toscana, dove scoprire come ciascuno di noi può contribuire attivamente alla riduzione del rischio con le proprie scelte quotidiane e divertirsi con giochi a tema. Il fumetto “L’attimo decisivo – La virgola” è promosso dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e dalla Regione Campania, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ed è realizzato dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Protezione Civile della Regione Campania e Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Per ulteriori dettagli: www.iononrischio.gov.it e www.attimodecisivo.iononrischio.gov.it.

