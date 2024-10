La Luna e Marte, spettacolare congiunzione in arrivo

MeteoWeb

Nella notte tra il 23 e il 24 ottobre ci attende un evento affascinante: la congiunzione tra la Luna e Marte. La Luna, in fase di Ultimo Quarto, si troverà nei pressi del limite tra le costellazioni del Cancro e dei Gemelli, dove il Pianeta Rosso brillerà nel cielo notturno. Durante una congiunzione, due corpi celesti appaiono vicini nel cielo, sebbene in realtà siano separati da immense distanze. Questo fenomeno offre uno spettacolo visivo interessante, specialmente per chi ama osservare il cielo a occhio nudo o con piccoli telescopi.

La Luna e Marte

La Luna, unico satellite naturale della Terra, ha un’influenza fondamentale sul nostro pianeta, regolando le maree e stabilizzando l’inclinazione terrestre. Marte, invece, è un oggetto di grande interesse per la comunità scientifica: il Pianeta Rosso ha segni di antiche riserve d’acqua, e missioni spaziali continuano a esplorare la sua superficie alla ricerca di tracce di vita passata. Inoltre, Marte ha una giornata simile a quella terrestre, con una rotazione di circa 24 ore e 37 minuti, rendendolo uno dei pianeti più studiati in prospettiva di future missioni umane.

