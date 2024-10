La Luna e Saturno, stasera naso all’insù per un incontro cosmico

MeteoWeb

Questa sera il cielo di ottobre ci riserva una spettacolare congiunzione tra la Luna e Saturno. Il fenomeno sarà visibile in direzione Sud/Est, nella costellazione dell’Acquario. Si tratta di un’occasione imperdibile per osservare questi corpi celesti che sembreranno avvicinarsi nel cielo notturno, raggiungendo la loro minima distanza angolare, per poi separarsi nuovamente. Non serve strumentazione sofisticata: basterà alzare lo sguardo per godere di questo meraviglioso spettacolo cosmico.

Le congiunzioni come questa sono eventi regolari ma sempre suggestivi. La Luna, il nostro satellite naturale, è ben conosciuta per il suo ciclo di fasi, ma offre anche l’opportunità di ammirare fenomeni come eclissi e occultazioni. Questa sera sarà affiancata dalla presenza di Saturno, che si distingue per i suoi meravigliosi anelli, visibili con un telescopio di media potenza. Saturno è il 6° pianeta del Sistema Solare ed è famoso per le sue dimensioni: il suo diametro è circa 9 volte quello della Terra, e la sua composizione prevalentemente gassosa lo rende uno degli oggetti più affascinanti per gli osservatori del cielo.

Sebbene la congiunzione sia solo un’illusione prospettica, in cui i 2 corpi sembrano vicini nel cielo, in realtà sono separati da centinaia di milioni di km.

