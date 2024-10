L’uragano John ha danneggiato 153mila case in Messico

MeteoWeb

Il Presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha riferito ad Acapulco sulle azioni intraprese per far fronte alla devastazione provocata dall’uragano John, che si è abbattuto un mese fa con forza di categoria tre sulle coste occidentali del Paese. Finora sono 153.723 le famiglie che hanno riportato danni alle loro abitazioni, 143.484 in Guerrero e 10.239 in Oaxaca.

Sheinbaum ha riferito che sono stati investiti 7.714 milioni di pesos (più di 350 milioni di euro) per far fronte all’emergenza causata dall’impatto dell’uragano John in 66 comuni degli Stati di Guerrero e Oaxaca. Di queste risorse, ha sottolineato da Acapulco, 6.659 milioni di pesos sono stati stanziati in 59 comuni del Guerrero e 1.055 in 15 comuni del Oaxaca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.