L’uragano Kirk potrebbe stravolgere il meteo in Europa: atteso il rafforzamento del Jet Stream

MeteoWeb

L’NHC, National Hurricane Center, ha comunicato che l’uragano Kirk sta proseguendo nel suo processo di rafforzamento mentre attraversa l’Oceano Atlantico. Al momento, Kirk si trova a circa 1.200 miglia a ovest delle isole di Capo Verde, spostandosi verso nord-ovest a una velocità di circa 14 miglia orarie. Le previsioni meteorologiche attuali indicano un ulteriore aumento dell’intensità del sistema, suggerendo che Kirk potrebbe diventare un uragano di notevoli dimensioni nei prossimi giorni, man mano che continua il suo percorso sulle acque aperte.

Uno degli aspetti più interessanti di Kirk riguarda le possibili traiettorie future e il modo in cui potrebbe influenzare le dinamiche atmosferiche su ampia scala. Quando l’uragano raggiungerà la fase di recurvatura, è probabile che perda gradualmente le sue caratteristiche di uragano per trasformarsi in un ciclone post-tropicale. Nonostante questa transizione, il sistema potrebbe comunque esercitare un’influenza significativa sul jet stream, la corrente a getto che modella i principali flussi d’aria nelle latitudini medie.

Il contesto meteorologico sull’Atlantico in questo periodo riceve anche un forte contributo dalla Madden Julian Oscillation (MJO), che si trova in fase di transito. Questo fenomeno ha un impatto cruciale nel determinare sia la configurazione che l’intensità del flusso d’aria nella regione, creando un ambiente favorevole al rafforzamento di sistemi come Kirk.

Un altro elemento importante è rappresentato dal vento irrotazionale associato all’uragano, che potrebbe avere un impatto significativo sul gradiente di vorticità potenziale in quota. In particolare, questo effetto potrebbe portare a un rafforzamento della corrente a getto, influenzando il modo in cui l’energia atmosferica viene distribuita su larga scala. La riduzione del gradiente di vorticità e la concentrazione dell’energia atmosferica potrebbero, infatti, intensificare il jet stream, con conseguenze che potrebbero estendersi ben oltre il bacino atlantico, fino a condizionare i pattern meteorologici dell’Europa occidentale.

L’incertezza sulla traiettoria e sull’interazione dell’uragano Kirk con il jet stream è stata evidenziata anche dall’aumento della dispersione nei modelli di previsione. In particolare, la fase di “aggancio” del sistema, prevista tra le 120 e le 168 ore future, è associata a una maggiore variabilità nei risultati. Successivamente, tuttavia, l’incertezza dovrebbe ridursi, poiché le dinamiche atmosferiche a larga scala tenderanno a dominare, rendendo più prevedibili i movimenti del sistema.

Le possibili conseguenze di queste dinamiche non riguardano solo l’area locale dell’uragano Kirk, ma potrebbero influenzare significativamente l’intero bacino dell’Atlantico e avere un impatto anche sui modelli meteorologici europei. Per questo motivo, il monitoraggio dell’evoluzione di Kirk e dei suoi effetti sulla corrente a getto sarà fondamentale nelle prossime settimane, poiché potrebbe aiutarci a comprendere meglio le modifiche nelle condizioni atmosferiche globali e come queste possano influire sul clima delle aree circostanti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.