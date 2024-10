Maestra accetta l’incarico, la scuola d’infanzia delle Tremiti riapre dopo 21 anni

MeteoWeb

La scuola dell’infanzia delle Isole Tremiti, con due settimane di ritardo, ha ufficialmente riaperto questa mattina: la maestra Michela Liuzzi di Apricena, 64 anni e ancora precaria, ha accettato l’incarico dopo che altre due sue colleghe, destinatarie dell’incarico, avevano rifiutato. La scuola era chiusa dal 2003 per mancanza di alunni e anche quest’anno, quando ci sono sette piccoli studenti, rischiava di rimanere chiusa ancora a lungo per mancanza di docenti.

L’avvio delle lezioni, infatti, era previsto il 16 settembre ma nessuna maestra era disponibile ad affrontare il viaggio in traghetto che occorre fare per raggiungere l’arcipelago nel Foggiano. Liuzzi ha deciso che resterà sull’isola dal lunedì al venerdì e poi, “meteo permettendo“, tornerà a casa dove l’aspetta suo marito. I figli, invece, vivono a Roma. “Sono tanto felice di essere qui alle Tremiti – ha detto la maestra – ho ricevuto un’accoglienza meravigliosa dalle famiglie dei miei alunni. Sono consapevole non sarà facile, anche perchè ad un soffio dalla pensione, con tanti comuni presenti in provincia di Foggia, l’arcipelago delle Tremiti mi terrà più spesso lontana da casa. Ma ho accettato questa nuova sfida perchè amo insegnare e amo i bambini, tanto da essere anche catechista e volontaria in parrocchia ad Apricena“. “Accogliamo – ha commentato la prima cittadina Annalisa Lisci – con entusiasmo la nuova insegnante. La riapertura della scuola segna un nuovo capitolo pieno di energia positiva“.

