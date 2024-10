Maker Faire Rome, una rete italiana mostra la parte invisibile di internet

MeteoWeb

Dal 25 al 27 ottobre 2024, la rete della ricerca GARR parteciperà alla Maker Faire Rome, con uno stand espositivo, nell’area G del Gazometro Ostiense Gli esperti mostreranno una rete Internet in miniatura perfettamente funzionante, utilizzando lo stesso hardware impiegato nell’infrastruttura in produzione a livello nazionale. Questa dimostrazione permetterà ai visitatori di esplorare da vicino i vari strati della connettività (dalla rete ottica a quella a pacchetto, fino all’interconnessione di diversi data centre) e di scoprire i meccanismi che rendono la rete GARR così resiliente ed efficiente.

L’esperienza sarà resa ancora più coinvolgente grazie al videogioco interattivo Network Invaders. I partecipanti potranno mettere alla prova la rete, cercando di “romperla” e osservando come reagisce a diverse sfide tecniche. Un’occasione imperdibile per esplorare il mondo delle reti in modo dinamico e stimolante.

La Maker Faire Rome è l’evento principale a livello europeo per la promozione dell’innovazione, e riunisce istituzioni accademiche, centri di ricerca, aziende e creativi per esplorare le tecnologie del futuro.

