Malaria, casi in aumento in Europa per le zanzare viaggiatrici

MeteoWeb

Le zanzare portatrici del parassita Plasmodium stanno diffondendo la malaria in Europa, principalmente attraverso il trasporto aereo in pacchi e bagagli. Uno studio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha evidenziato un aumento dei casi di malaria causati da zanzare importate. Negli anni ’70 la malaria era stata eradicata in Europa occidentale, ma nel 2022 si sono registrati 6.131 casi, il 99% dei quali riguardava viaggiatori di ritorno da Paesi endemici. La revisione ha esaminato 145 casi in 9 Paesi, con 105 classificati come malaria da aeroporto e 32 da bagaglio. Francia, Belgio e Germania sono stati i Paesi con il maggior numero di casi, con un’età media di 37,9 anni e una predominanza maschile. La maggior parte dei pazienti infetti viveva vicino a un aeroporto internazionale.

Sebbene il traffico aereo fosse diminuito durante la pandemia, i casi di malaria sono aumentati, con 9 decessi, principalmente tra anziani. Gli scienziati hanno raccomandato una maggiore sorveglianza, l’implementazione di misure preventive e un’accurata disinfezione degli aerei per affrontare il rischio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.