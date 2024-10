Maltempo a Parma: chiusa l’area Ravadese per rinvenimento di ordigni bellici

MeteoWeb

“A Parma, rimane una chiusura nell’area di Ravadese, dovuta al rinvenimento di due ordigni bellici, probabilmente della Seconda guerra mondiale, che sono venuti fuori con questi allagamenti; non è nulla di pericoloso, è stata aperta procedura per rimuoverli ma abbiamo transennato, in accordo con la Prefettura, l’area e quella chiusura di Ravadese rimarrà tale finché non verrà espletata la procedura di rimozione degli ordigni“. Queste le parole del sindaco di Parma, Michele Guerra, che ha fatto il punto sulla situazione durante l’apertura della seduta del Consiglio comunale di oggi.

Il maltempo ha causato disagi significativi in città, ma il sindaco ha anche fornito aggiornamenti incoraggianti riguardo al ritorno alla normalità. “La situazione sta completamente rientrando anche rispetto alle chiusure che avevamo avuto fino alla mattina di oggi: era rimasto chiuso il sottopasso nella tangenziale in zona via Spezia per dei veicoli che sono stati rimossi intorno alle 12 di questa mattina. Anas è al lavoro per pulire dal fango che è rimasto nel sottopasso e che è completamente sgombro; credo che nel pomeriggio di oggi anche quel sottopasso sarà riaperto. E con quel sottopasso riapriamo tutte le strade della città e torniamo in condizione di normalità“.

La situazione meteorologica sembra quindi in miglioramento, con i servizi comunali pronti a ripristinare la piena operatività delle vie di comunicazione.

