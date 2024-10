Maltempo a Siena: un autista di bus salva un automobilista e il figlio

MeteoWeb

La serata di ieri è stata segnata da forti piogge a Siena, dove un autista di un bus di Autolinee Toscane ha compiuto un gesto eroico. Giuseppe Cangialosi, 37 anni, originario di Poggibonsi, ha messo in salvo un automobilista bloccato con il figlio piccolo in via Aldo Moro, nella zona nord della città, intorno alle 19.45.

Mentre percorreva una strada già invasa dall’acqua, Cangialosi ha incrociato una Fiat Punto ferma lungo la carreggiata, con il motore in panne a causa delle forti precipitazioni. All’interno dell’auto c’erano un uomo e un bambino di circa 5 anni, seduto dietro, che avevano difficoltà a scendere dall’abitacolo. Affiancando la vettura con il bus, l’autista ha spiegato che “è riuscito, attivando anche le sospensioni del bus così da alzare il mezzo rispetto al livello della strada per evitare di ‘imbarcare’ acqua, a far salire a bordo in sicurezza l’uomo e il bambino“.

Il piccolo è passato “al finestrino posteriore dell’auto, entrando dalla porta anteriore del bus, grazie all’autista che l’ha preso in collo“. Dopo di lui, è salito anche il padre. Una volta a bordo e scampata la paura, il viaggio del bus di linea è proseguito regolarmente, permettendo alle due persone soccorse di raggiungere la fermata utile per tornare a casa.

Il presidente di Autolinee Toscane ha rivolto un encomio all’autista per il suo intervento tempestivo e coraggioso.

La sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, ha commentato la situazione meteorologica, affermando: “A Siena una quantità di pioggia caduta così non ha mai avuto precedenti, l’auspicio è che il meteo ci assista; anche nella giornata di ieri non era prevista una quantità d’acqua simile; qualora piovesse, come dire sul bagnato, allora la faccenda si farebbe più complessa“.

Riguardo alla riapertura delle scuole, Fabio ha dichiarato: “Credo che gli alunni potranno tornare in classe lunedì“. Ha aggiunto: “Appena avremo un quadro più completo dei danni faremo la richiesta dei ristori“.

Alcune strade presentano ancora criticità a causa di smottamenti, ma la situazione sembra tornare lentamente alla normalità. Numerose attività economiche sono state danneggiate dal fango, soprattutto nella zona di Strada Massetana Romana. Il Palasport, inizialmente chiuso per infiltrazioni d’acqua, è stato riaperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.