Maltempo Abruzzo: pioggia, grandine e una spettacolare tromba marina | FOTO e VIDEO

Forti piogge e temporali hanno colpito oggi l’Abruzzo a causa del ciclone in atto sull’Italia. Colpita particolarmente la costa, dove nel pomeriggio si sono verificati violenti acquazzoni e grandinate. Tali fenomeni hanno interessato anche l’entroterra, senza creare gravi conseguenze. Si registrano 25mm di pioggia a Tortoreto, 14mm a Montesilvano e Nereto.

In mare, al largo si è anche generata una tromba marina che, partita da Silvi (Teramo), si è esaurita nella zona nord di Pescara, passando per Città Sant’Angelo e Montesilvano (Pescara). Il fenomeno ha interessato solo il mare, senza avvicinarsi alla costa. Di conseguenza non si sono registrati problemi, ma in tanti hanno voluto immortalare la tromba marina con foto e video, che ora stanno rapidamente circolando sui social.

