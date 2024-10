Maltempo, alberi crollati e danni tra Treviso e Bologna

MeteoWeb

Vigili del fuoco al lavoro per alberi abbattuti e taglio di piante pericolanti, a causa delle piogge della giornata di ieri, in provincia di Treviso e a Bologna. Due grossi pini marittimi sono caduti nella zona di Mogliano Veneto, creando grossi disagi alla circolazione. Le squadre dei vigili del fuoco della centrale di Treviso sono intervenute per la messa in sicurezza della pianta, con il supporto di una ditta privata nel primo intervento, poi con il supporto dell’autogru e della Protezione civile nel secondo.

Un grosso albero si è piegato ed è caduto, finendo su un’auto parcheggiata, in via XXI Aprile, zona Saragozza a Bologna, intorno alle 7 di questa mattina: il tronco è finito di traverso in mezzo alla carreggiata e la sommità ha colpito una Volkswagen Golf che era in sosta. Non risultano persone coinvolte. La strada è stata temporaneamente chiusa e sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale.

