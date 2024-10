Maltempo Emilia Romagna, allagamenti e frane sull’Appennino bolognese: crescono i fiumi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo ha colpito intensamente anche l’Emilia Romagna oggi, in particolare l’Appennino bolognese dove si registrano i disagi maggiori. In tutta la zona, vengono segnalate diverse frane, colate di fango e smottamenti mentre i corsi d’acqua sono in aumento. Allagamenti dal tardo pomeriggio in particolare nella zona di Porretta Terme. La statale 64 porrettana risulta allagata in alcuni punti e interrotta per smottamenti.

Secondo quanto riporta la pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”, il torrente Silla ha raggiunto la soglia di allerta rossa, quella massima, a Silla. “Alle ore 22:20 si registrano 2.27 metri, ora in calo a 2,11 metri ma sempre sopra la soglia rossa”, viene spiegato. “Soglia arancione per il Reno a Pracchia, in calo, soglia gialla a Porretta Terme, a Vergato invece si è visto un aumento netto di quasi 3 metri e mezzo dalle ore 18, in aumento. Soglia gialla per il Ghironda a Ponte Ronca, il Lavino a Lavino di Sopra, in aumento. Nel Parmense, dopo aver toccato la soglia arancione, il Taro scende ma rimane sopra la soglia gialla a Fornovo. Soglia gialla per Taro a Parma, in aumento, e per l’Aveto a Salsominore”, viene spiegato sulla pagina Facebook.

“A Vergato grandi disagi sono stati segnalati alla caserma del locale distaccamento dei Vigili del Fuoco, molti allagamenti nella frazione Berzantina di Castel di Casio che è finita completamente sott’acqua. Disagi anche in piazza a Porretta Terme e a Granaglione, a Gaggio Montano, dove risultano diversi allagamenti. Colate di fango e acqua a Cereglio di Vergato”, viene spiegato ancora su “Emilia Romagna Meteo”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale

Di seguito i link per l'accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

