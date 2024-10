Maltempo Alto Adige: Chiusa si prepara alla piena del fiume Isarco

MeteoWeb

La cittadina di Chiusa, in Alto Adige, si prepara alla piena del fiume Isarco. A causa delle previsioni meteorologiche per oggi e domani, l’Ufficio dei bacini montani della Provincia di Bolzano ha deciso di installare barriere sul lungofiume come misura precauzionale. Questa misura è stata presa esclusivamente per motivi di sicurezza, sottolineano i Vigili del Fuoco di Chiusa. Nei prossimi giorni, si dovrà prestare attenzione anche al livello delle acque di falda a causa della piena dell’Isarco che durerà diversi giorni.

