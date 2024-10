Maltempo anche in Sicilia: forti temporali su Palermo e Trapani

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo la Sicilia occidentale in serata. I temporali, provenienti dal mar Tirreno, stanno colpendo il trapanese e il palermitano con rovesci di pioggia molto intensi, fulmini e saette a raffica, tuoni molto forti e cielo che si illumina a giorno in piena notte. A Marsala sono caduti 9mm di pioggia, a Palermo 7mm in centro, gli accumuli pluviometrici non sono abbondanti ma le piogge sono diffuse su tutto il territorio.

Anche le temperature sono in calo. Sia a Palermo che a Trapani, sotto la pioggia, siamo a +21°C in rapida diminuzione. Spettacolari le immagini satellitari e delle fulminazioni in diretta:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.