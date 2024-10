Maltempo Basilicata: campagne allagate nel Materano, inizia la conta dei danni

MeteoWeb

A causa delle intense piogge di ieri in Basilicata, è iniziata la valutazione dei danni nelle campagne, dove si sono verificati numerosi allagamenti. In provincia di Matera, i problemi si sono concentrati principalmente nelle zone rurali di Tursi, a causa dell’esondazione del fiume Agri, e in alcune aree di Policoro, dove le forti correnti d’acqua hanno invaso le zone più basse. Secondo Coldiretti, risultano compromesse superfici coltivate a ortaggi, cavolfiori e fragole, oltre a estensioni di impianti arborei, inclusi agrumeti in fase di maturazione. Gli allagamenti hanno causato danni anche a diversi allevamenti situati tra Sant’Arcangelo di Potenza e Tursi.

”Dopo la lunga attesa della pioggia l’incombere della violenta precipitazione evidenzia la necessità di un più efficace approccio alle politiche di prevenzione, sia nella direzione di supportare le aziende alla difesa attiva che in quella di approntare azioni risolutive delle fragilità infrastrutturali,” ha dichiarato il presidente provinciale della Coldiretti di Matera, Pietro Bitonti.

