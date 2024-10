Maltempo Basilicata, le mareggiate peggiorano l’erosione sulla costa jonica

MeteoWeb

I fenomeni di erosione sulla costiera jonica della Basilicata, particolarmente a Scanzano Jonico, in provincia di Matera, sono peggiorati con le mareggiate delle scorse ore che hanno provocato ulteriori danni. Domani l’assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, terrà un sopralluogo nelle aree interessate. ”Il forte maltempo che sta interessando l’Italia non ha risparmiato la Basilicata – ha detto – e dobbiamo garantire in maniera prioritaria la sicurezza ai lucani e alle aree maggiormente colpite”.

Sulle iniziative in atto contro il dissesto idrogeologico, ”negli ultimi due mesi – ha spiegato Pepe – abbiamo tenuto quattro incontri con il soggetto attuatore delegato al rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, l’ingegner Giuseppe Galante, per affrontare la questione dell’erosione costiera che riguarda la nostra regione. Abbiamo analizzato diversi progetti d’intervento che riguardano la costa jonica. L’ultimo incontro c’è stato lunedì scorso, anche alla presenza del progettista dell’intervento che riguarda Metaponto, dove ci sono sette barriere frangiflutti e se ne costruiranno altre quattro. In riferimento a Scanzano, l’incarico è stato conferito al tecnico che ha quindi già il compito di progettare infrastrutture tali da contenere al meglio le avversità climatiche”.

“Il dissesto idrogeologico – ha concluso Pepe – è una componente ormai endemica su una parte consistente delle coste italiane. Per evitare l’incedere dell’erosione, bisogna fare una programmazione di largo respiro e la Regione Basilicata, su questo versante, è attenta e impegnata a favorire la realizzazione delle infrastrutture ingegneristiche che dovranno tutelare i nostri litorali”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.