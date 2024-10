Maltempo a Bologna, falsi tecnici tentano truffe, il Comune avverte “segnalate immediatamente alla Polizia Locale”

MeteoWeb

A Bologna, l’emergenza maltempo viene sfruttata da truffatori che cercano di ingannare i cittadini, fingendosi incaricati del Comune. A denunciare l’accaduto è proprio il Comune di Bologna, che ha diffuso un avviso sul proprio canale Telegram per mettere in guardia i residenti.

“Ci hanno segnalato che girano falsi incaricati dal Comune per verificare lo stato delle tubature e dei lavandini e più in generale dei vari danni in seguito all’alluvione che ha colpito la città“, afferma l’amministrazione nel messaggio.

L’amministrazione precisa inoltre: “Al momento il Comune di Bologna non ha incaricato nessuno di fare questo tipo di controlli a domicilio. Se si presenta qualcuno, non aprite la porta e segnalate alla Polizia Locale“. L’invito, dunque, è chiaro: in caso di sospetti, contattare immediatamente i vigili urbani e non consentire l’accesso a presunti tecnici.

