Maltempo, Bologna-Milan posticipata: la decisione inevitabile dopo le ultime valutazioni

La partita di Serie A tra Milan e Bologna, prevista per sabato 26 novembre alle ore 18:00, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata presa a causa delle gravi condizioni meteorologiche e delle alluvioni che hanno colpito la regione Emilia Romagna negli ultimi giorni.

L’allerta meteo in Emilia Romagna ha reso impossibile garantire le condizioni di sicurezza adeguate per lo svolgimento della partita. La scelta di rinviare l’incontro è stata inevitabile considerando i rischi.

Porte chiuse e sedi alternative scartate

Tra le ipotesi inizialmente valutate c’era quella di giocare la partita al Dall’Ara di Bologna a porte chiuse. La soluzione è stata giustamente scartata sia per questioni di sicurezza che di regolarità del campionato e per evitare di penalizzare i tifosi.

Oltre all’opzione delle porte chiuse, si è anche considerata la possibilità di spostare la partita in altre sedi, come Como o Empoli, ma alla fine è prevalsa la decisione di non disputare l’incontro. Al momento non è stata ancora fissata una nuova data per la partita, ma la decisione verrà presa nei prossimi giorni, tenendo conto dell’evoluzione della situazione meteorologica e delle esigenze di calendario dei due club. Il Milan non avrebbe gradito il rinvio del match.

