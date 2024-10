Maltempo Bologna, ecco quando riaprono le scuole

MeteoWeb

Lunedì 28 ottobre, a Bologna riaprono i nidi e le scuole di ogni ordine e grado. Già da domani, domenica 27 ottobre, saranno aperti i centri sportivi e i parchi cittadini. Lo rende noto il Comune, che raccomanda di prestare attenzione in particolare nei parchi lungo i corsi d’acqua perché il terreno è bagnato e scivoloso. Sulle strade collinari si invita a prestare attenzione e a rispettare le indicazioni e le limitazioni presenti. Per le preferenziali di via Andrea Costa e via Saragozza le telecamere, che sono rimaste spente in questi giorni di emergenza, verranno riattivate dalle 00.01 di lunedì 28 ottobre.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.