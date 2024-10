Maltempo nel Bolognese: lavori alla Rupe di Sasso Marconi, stop alla ferrovia Porrettana

MeteoWeb

A causa del maltempo, la strada Porrettana è stata inizialmente chiusa e poi riaperta a senso unico alternato. La circolazione ferroviaria è stata sospesa. Anas ha deciso queste misure per effettuare interventi urgenti di messa in sicurezza.

Il sindaco di Sasso Marconi, Roberto Parmeggiani, ha spiegato sui social: “Anas ci ha appena informato che per la necessità di svolgere interventi urgenti sulla Rupe il tratto di strada Porrettana tra la rotonda del Ponte da Vinci e Fontana resterà chiuso, l’ordinanza di chiusura di Anas è valida fino a lunedì 28. In base all’andamento dei lavori verrà attivato il senso unico alternato appena l’intervento avrà messo la Rupe in sicurezza“.

Nel frattempo, le Ferrovie hanno comunicato che, dalle 09:30 alle 16 nei giorni 25, 26 e 27 ottobre, la circolazione dei treni sarà sospesa tra le stazioni di Sasso Marconi e Marzabotto, sulla linea Bologna-Porretta, per consentire gli interventi sulla parete rocciosa. I treni diretti a Bologna saranno limitati a Sasso Marconi, mentre quelli da e per Porretta termineranno a Marzabotto. Al momento non è possibile attivare un servizio di autobus tra le due stazioni a causa della chiusura della strada.

