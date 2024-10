Maltempo in Brasile, aereo si schianta a Vale do Paraíba: 5 morti

MeteoWeb

Un aereo bimotore con una capacità di otto persone si è schiantato in una zona boschiva nella regione di Vale do Paraíba, nell’entroterra di San Paolo, durante un violento temporale che ha investito lo Stato del Brasile. L’incidente ha causato almeno 5 vittime. Secondo le prime informazioni fornite dall’aeronautica militare brasiliana, il velivolo si è scontrato contro una collina nel comune di Santa Branca. A seguito dell’impatto l’aereo ha preso fuoco in un’area di difficile accesso, aggravata dalla scarsa visibilità dovuta alla pioggia battente. I vigili del fuoco e le squadre della Protezione civile stanno proseguendo le operazioni sul luogo della tragedia. L’aereo era partito da Florianópolis con destinazione Belo Horizonte ed era autorizzato a operare come aerotaxi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.