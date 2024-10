Maltempo Brasile, violento temporale a San Paolo: diversi morti e feriti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una violenta tempesta si è abbattuta nella notte sullo stato di San Paolo, nel sud del Brasile. Almeno 98 municipi (su 645) hanno registrato danni a causa delle forti piogge accompagnate da raffiche di vento che hanno superato i 100km/h, riferisce la Protezione Civile. Almeno quattro persone sono morte e tre sono rimaste ferite a causa del violento maltempo.

La grande quantità di pioggia ha causato blackout in diverse aree dello stato e disservizi sono stati riportati anche in sedici stazioni di pompaggio dell’acquedotto. Si registrano anche tanti alberi abbattuti dal vento. La conta dei danni materiali è ancora in corso.

Il maltempo ha influito anche sui voli: atterraggi e decolli sono stati sospesi per alcune ore all’aeroporto cittadino di Congonhas, mentre allo scalo internazionale di Guarulhos cinque voli sono stati cancellati e altri 15 sono stati dirottati.

