Maltempo Calabria, donna trascinata con l’auto dal torrente a Locri: salvata

Tragedia sfiorata a causa del maltempo in Calabria. Intorno alle 13.30 di oggi, a Locri, nel Reggino, una donna è stata trascinata con la propria auto dalle acque della fiumara Gerace. Uscita di casa per far passeggiare i cani nella pineta, la donna è stata sorpresa dalla pioggia ed è risalita in auto ma, durante il tragitto verso la Statale 106, è stata travolta dall’impeto delle acque che si erano ingrossate a causa del maltempo.

In suo soccorso, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Siderno. Ricevuta la richiesta di soccorso, i pompieri si sono recati sul luogo indicato, portando in salvo e all’asciutto la donna e i suoi animali. La furia del torrente ha continuato a trascinare l’auto per oltre 200 metri, facendola finire in mare.

