Maltempo Calabria, 110 interventi di soccorso nel Catanzarese | VIDEO

Negli ultimi 2 giorni sono stati svolti dai vigili del fuoco 110 soccorsi nel Catanzarese a causa delle conseguenze del maltempo. Lungo la SP 162 squadre al lavoro per verificare la viabilità tra i comuni di Jacurso e Maida dove sono segnalati diversi smottamenti. Tra le zone più colpite dagli allagamenti, anche l’area industriale ex Sir di Lamezia Terme e quella tra la strada statale 18 e l’autostrada A2 del Mediterraneo. Il dispositivo di soccorso è stato integrato con il richiamo di personale in servizio straordinario. Nella giornata del 22 ottobre sono state raggiunte le zone isolate nei comuni di San Pietro a Maida e Maida con il ripristino delle vie di accesso alle abitazioni.

Nel video a corredo dell’articolo l’intervento in atto nella zona dell’aeroporto di Lamezia Terme per prosciugamenti di aree allagate.

