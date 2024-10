Maltempo: in calo il livello dei fiumi in provincia di Pavia

MeteoWeb

È in calo il livello dei fiumi in provincia di Pavia, dopo il passaggio dell’onda di piena avvenuto nella serata di ieri. Al punto di rilevazione del Ponte della Becca, il Po è sceso questa mattina a 2,41 metri sopra lo zero idrometrico, dopo aver raggiunto alle 17 di ieri +3,87, con un incremento di oltre 5 metri in due giorni. Scende anche il Ticino, che ieri a Pavia era arrivato sino a 1,59 metri sopra lo zero, superando la prima soglia di allerta ordinaria.

La situazione sta lentamente migliorando, ma i fiumi rimangono sotto osservazione. Resterà chiuso sino alle 12 di domani, lunedì 21 ottobre, il ponto di barche di Bereguardo: la decisione è stata adottata ieri in via precauzionale dalla Provincia, in seguito all’innalzamento del Ticino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.