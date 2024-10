Maltempo: campi allagati, vigneti e cantine sott’acqua

MeteoWeb

Vigneti franati e cantine sott’acqua, campi allagati e danni alle strutture. Sono gli effetti dell’ondata di maltempo che ha colpito il Centro/Nord con l’allerta meteo rossa in Lombardia e arancione e gialla in altre 6 regioni, secondo il monitoraggio effettuato dalla Coldiretti nelle campagne italiane.

In Liguria, nella zona di Sarzana (La Spezia), le precipitazioni hanno causato frane nei vigneti, mentre alcune cantine sono state allagate con danni a produzioni e macchinari. Allagati anche campi coltivati a ortaggi. Problemi anche in Umbria, dove le zone più interessate sono quelle del Perugino, colline marscianesi e Orvietano. Le abbondanti piogge e l’esondazione di alcuni fiumi hanno causato frane, smottamenti e l’allagamento dei terreni appena predisposti per la semina. Ma i nubifragi bloccano anche la raccolta delle olive e le ultime fasi della vendemmia.

Dall’inizio dell’anno sono oltre 3100 gli eventi estremi che nel 2024 hanno colpito l’Italia tra nubifragi, grandinate, tempeste di vento e tornado, secondo l’analisi Coldiretti su dati Eswd. Si tratta del 10% di quelli registrati sull’intero territorio dell’Unione Europea.

La nuova ondata di maltempo rende ancora più pesante il bilancio dei danni causati all’agricoltura italiana dai cambiamenti climatici che tra siccità e nubifragi sono arrivati alla cifra di 8,5 miliardi di euro, secondo la stima di Coldiretti.

