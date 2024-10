Maltempo, Cdm delibera nuovo stato di emergenza in Emilia Romagna: stanziati 15 milioni

MeteoWeb

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio dell’Emilia Romagna a partire dal giorno 17 ottobre 2024, il Governo ha deliberato oggi pomeriggio, su proposta del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, lo stato di emergenza per 12 mesi e lo stanziamento di 15 milioni di euro, per garantire le prime misure e gli interventi più urgenti e prioritari. Sarà il Capo Dipartimento della Protezione Civile a provvedere, nella vigenza dello stato di emergenza, con ordinanze da adottare, acquisita l’intesa della Regione, in deroga a ogni disposizione vigente.

“È la prima risorsa, quella stanziata, assolutamente in linea con i provvedimenti del Governo nei casi di emergenza – spiega Musumeci – Man mano che sarà completata la ricognizione delle spese sostenute o da sostenere da parte delle istituzioni locali, il Governo provvederà a deliberare ulteriori risorse necessarie”.

Sempre per l’Emilia Romagna, il governo provvede inoltre a un ulteriore stanziamento di 12 milioni, per garantire l’integrale copertura all’erogazione degli acconti, da qui a fine esercizio 2024, per la platea interessata dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e di Rimini. Somme che si aggiungono ai 20 milioni di euro già stanziati nel settembre scorso.

Stato d’emergenza e 13 milioni in province lombarde e toscane

Il Governo, inoltre, ha deliberato, su proposta del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, lo stato di emergenza di 12 mesi in alcune province lombarde e toscane. In particolare, si tratta del territorio delle Province di Bergamo e di Brescia, a seguito degli eventi meteorologici nei giorni dal 9 giugno al 13 luglio 2024. È stato autorizzato, per l’attuazione dei primi interventi, lo stanziamento di 4 milioni e 700 mila euro. Si procederà con ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile, acquisita l’intesa della Regione, in deroga ad ogni disposizione vigente.

Viene altresì dichiarato lo stato di emergenza di 12 mesi in alcune località della Toscana, per l’esattezza nel territorio dei Comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio della Città Metropolitana di Firenze e nel territorio dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in Provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in Provincia di Pisa. Il provvedimento si è reso necessario a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 e 23 settembre 2024. Stanziati per l’attuazione dei primi interventi 8 milioni e 700 mila euro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.