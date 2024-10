Maltempo, cede strada nel Bolognese: chiusa la provinciale 325

MeteoWeb

Chiusa (di nuovo) la strada provinciale 325 Val di Setta-Val di Bisenzio, in provincia di Bologna, questa volta a causa del cedimento dell’asfalto nel territorio del Comune di Castiglione dei Pepoli. Lo smottamento, che ha interessato un tratto di strada lungo 20 metri, si è verificato al chilometro 41, a circa un chilometro dal confine con la Toscana. A riferirlo è la Città metropolitana di Bologna, i cui tecnici sono sul posto per mettere in sicurezza il tratto interessato. “I lavori di ripristino inizieranno già nel pomeriggio di oggi per riaprire al transito nel minor tempo possibile”, si spiega da Palazzo Malvezzi.

