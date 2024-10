Maltempo, Commissione Ue propone maggiore flessibilità per i fondi a sostegno dei Paesi colpiti

MeteoWeb

La Commissione europea ha avviato un processo di modifica di tre regolamenti dell’Unione europea, con l’obiettivo di garantire una mobilitazione rapida dei fondi Ue per sostenere la ripresa post-catastrofe. Le modifiche riguardano il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), il Fondo di coesione (Fc) e il Fondo sociale europeo Plus (Fse+) per il periodo di programmazione 2021-2027, oltre al regolamento del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) relativo al quadro 2014-2022.

Queste iniziative rispondono direttamente alle inondazioni che hanno colpito i Paesi dell’Europa centrale e orientale e agli incendi boschivi verificatisi in Portogallo nel settembre 2024. Combinando le proposte, si prevede di consentire ai sette Stati membri interessati (Polonia, Romania, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Portogallo e Slovacchia) di riprogrammare circa 18 miliardi di euro, di cui circa 17,7 miliardi nell’ambito dei fondi della politica di coesione e 588 milioni nel contesto del Feasr, per affrontare le sfide poste dalle catastrofi legate al clima.

La Commissione europea ha messo in evidenza che queste misure garantiranno un supporto flessibile a tutti gli Stati membri colpiti da eventi climatici recenti e potenziali future catastrofi. “Quando si verificano catastrofi climatiche, l’Europa è più forte quando resta unita. Ho visto in prima persona gli effetti delle inondazioni negli Stati membri dell’Ue a settembre e ho promesso di introdurre nuove flessibilità per supportare gli Stati membri nel recupero, nella riparazione e nella ricostruzione“, ha commentato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea.

Le sue parole continuano: “Le proposte odierne dimostrano che stiamo mantenendo queste promesse: iniettando liquidità con un prefinanziamento e un cofinanziamento più elevati dei fondi Ue, stiamo facendo davvero la differenza per le persone e le regioni duramente colpite da queste catastrofi. Stiamo dando agli Stati membri gli strumenti per diventare più resilienti e meglio preparati per le crisi future“.

La Commissione ha inoltre sottolineato che i fondi della politica di coesione già supportano gli Stati membri nella prevenzione e nella ripresa dalle calamità climatiche. Tuttavia, le proposte attuali forniscono maggiore flessibilità per utilizzare parte dei fondi per riparare infrastrutture e attrezzature danneggiate, fornire cibo e assistenza materiale di base, nonché sostegno sociale e sanitario. Si prevede anche un supporto temporaneo per finanziare programmi di lavoro a orario ridotto.

“Inoltre, saranno introdotte due nuove misure nell’ambito del Fesr e del Fse+. In primo luogo, un prefinanziamento aggiuntivo del 30% offrirà un’iniezione immediata di liquidità per alleviare la pressione di bilancio sugli Stati membri interessati. In secondo luogo, l’Ue potrà finanziare fino al 100% delle misure sostenute, senza che sia necessario alcun cofinanziamento nazionale per avviare i lavori di ricostruzione. Un massimo del 10% dei fondi della politica di coesione esistenti stanziati per gli Stati membri per il periodo di programmazione 2021-2027 può essere utilizzato per realizzare questi obiettivi, consentendo trasferimenti tra i fondi della politica di coesione“, ha specificato la Commissione.

“Grazie alle modifiche proposte oggi ai fondi per lo sviluppo rurale dell’UE (quadro giuridico del Feasr 2014-2022), gli Stati membri avranno maggiore flessibilità per sostenere agricoltori, silvicoltori e aziende colpite da calamità naturali. Il sostegno finanziario offerto dal Feasr sarà coperto al 100% dai fondi dell’Ue. L’emendamento consentirà agli Stati membri di fornire direttamente e rapidamente assistenza di emergenza ad agricoltori, silvicoltori e piccole e medie imprese (Pmi) sotto forma di somme forfettarie. Inoltre, gli Stati membri beneficeranno di una maggiore flessibilità per introdurre e rafforzare misure volte a ripristinare il potenziale produttivo delle aziende agricole e delle foreste colpite“, ha aggiunto il presidente von der Leyen.

La proposta passerà ora attraverso la procedura legislativa ordinaria al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea. Una volta adottata, in linea con il principio di gestione condivisa, gli Stati membri interessati saranno tenuti a presentare modifiche al programma alla Commissione europea per la revisione e l’adozione.

