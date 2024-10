Maltempo, criticità tra Liguria e Piemonte: oltre 200 mm a Campo Ligure

MeteoWeb

In corso un’altra settimana molto difficile per l’Italia, alle prese con fasi di forte maltempo innescate da 2 perturbazioni atlantiche: la prima attraverserà quasi tutto il Paese tra oggi e domani mattina. Tra le altre, vengono segnalate in queste ore le prime criticità idrauliche e idrogeologiche sul confine Liguria–Piemonte tra Rossiglione (GE), Masone (GE) e Gavi (AL), come riporta il meteorologo Andrea Vuolo (Meteo in Piemonte). Abbondanti le precipitazioni verso i crinali appenninici, con picchi di 200 mm nelle ultime 3 ore a Campo Ligure (GE) e ormai verso i 280 mm da ieri pomeriggio.

Il Comune di Alessandria ha reso noto che le condizioni meteorologiche hanno portato, già questa mattina, il Rio Lovassina a ingrossarsi. Di conseguenza, si è registrata un’abbondante fuoriuscita di acqua dai tombini nell’area del sobborgo di Spinetta Marengo. Allagamenti e fossi pieni d’acqua segnalati anche nella Fraschetta, sulla SP 35bis Serravalle-Novi. L’appello è quello di prestare particolare prudenza sui guadi nelle Valli Lemme e Stura, soprattutto nelle zone a valle, con possibili temporanee chiusure. Monitorato speciale il torrente Scrivia. Tra i valori registrati dalle centraline Arpa, segnalati – nelle ultime 3 ore – 119,4 millimetri di pioggia caduti ai laghi della Lavagnina di Casaleggio Boiro, nell’Ovadese, al confine con la Liguria.

