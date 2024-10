Maltempo, dal 14 ottobre riapre la tratta Faenza-Marradi

MeteoWeb

Riprenderà lunedì 14 ottobre la circolazione ferroviaria tra Faenza e Marradi, sulla linea Faentina, interrotta dal 22 settembre scorso a seguito degli ingenti danni provocati dal maltempo all’infrastruttura ferroviaria. Lo riferisce Rfi in una nota, spiegando che “i primi treni a ripercorrere la linea saranno il R 18890 in partenza da Faenza alle 6.56 e il R 18881 in partenza da Marradi alle 6.29″.

Durante l’interruzione della circolazione – spiega Rfi – “i tecnici di Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) e delle ditte appaltatrici sono intervenuti sulle località nella tratta tra Marradi e Brisighella per: ripristinare gli impianti di segnalamento (segnali ferroviari e cavidotti), mettere in sicurezza le opere d’arte come la galleria a San Cassiano, pulire da fango e detriti la sede ferroviaria oltre alle verifiche strutturali a ponti, viadotti e gallerie. Le attività hanno visto impegnati circa 50 tecnici con 5 mezzi d’opera”.

