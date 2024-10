Maltempo, detriti in mare bloccano i pescatori a Sestri Levante

MeteoWeb

Il maltempo ha portato a un grave accumulo di detriti nel porto di Sestri Levante, a causa delle forti piogge che hanno fatto straripare il torrente Gromolo. Questa situazione ha creato notevoli difficoltà per i pescatori professionisti, costretti a interrompere le loro attività. Infatti, non riescono a far funzionare i motori dei pescherecci per rimuovere l’enorme quantità di acqua accumulata a bordo a causa dei detriti.

“La paura è che le prese a mare dei motori possano essere bloccate da plastica e detriti e danneggiando gli impianti“, spiega Alessandro Capelli, presidente dell’Associazione pescatori, che raggruppa venti motopesca, per lo più dedicati alla pesca con reti da posta. La situazione è ulteriormente aggravata dalla mancanza di interventi tempestivi.

“Siamo alle solite – aggiunge Emanuele Merisio, armatore – quando il vento fa finire in mare una cassetta di polistirolo veniamo subito chiamati a pulire. Oggi il Gromolo ha portato tantissima plastica, oltre a legname. Chi pulirà? Sicuramente si aspetterà la prossima mareggiata“. Questa emergenza mette in luce non solo i problemi immediati per la pesca locale, ma anche la necessità di una gestione più efficace dei rifiuti marini per garantire la sicurezza e la sostenibilità delle attività ittiche.

