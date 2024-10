Maltempo, disperso in Sardegna: 4° giorno di ricerche

MeteoWeb

Le ricerche di Davide Manca, escursionista disperso a Monte Arcosu, Siliqua, sono al quarto giorno. Manca, 41 anni e di Cagliari, è scomparso sabato scorso durante una violenta perturbazione che ha colpito il Sud Sardegna. Ieri è stato trovato un indumento che potrebbe essere suo, mentre gli amici di Davide, temendo l’interruzione delle operazioni ufficiali, hanno organizzato un gruppo di ricerca autonomo tramite un appello su Facebook. Gli amici si incontreranno domani mattina alle 7 a Siliqua per perlustrare il rio Camboni, la zona in cui sono concentrati gli sforzi, e intendono continuare fino a venerdì, se necessario. Manca faceva parte di un gruppo di 8 persone, di cui 7 sono riuscite a mettersi in salvo e sono state recuperate dai vigili del fuoco. Nonostante il tempo trascorso, gli amici confidano nella resistenza di Davide, velista e nuotatore esperto, e restano determinati a ritrovarlo.

