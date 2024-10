Maltempo, disperso in Sardegna: 5° giorno di ricerche di Davide Manca

MeteoWeb

Le ricerche di Davide Manca, il 41enne di Cagliari scomparso nella notte di sabato scorso a causa delle forti piogge che hanno provocato la piena del rio Camboni nel Comune di Siliqua, sono state interrotte al calare del buio e sono riprese all’alba di oggi per il 5° giorno consecutivo. Attualmente sono impegnati circa 20 tecnici del Soccorso alpino e speleologico, provenienti dalle stazioni di Cagliari, Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Sassari, inclusi esperti in soccorso in forra. Il Centro di coordinamento mobile, dotato di tecnologie avanzate per supportare le operazioni di ricerca, si trova oggi nei pressi della diga Medau Zirimilis. Le squadre di soccorso, inoltre, accederanno alla zona delle operazioni tramite l’elicottero “Drago” dei vigili del fuoco. Sono presenti anche i carabinieri della stazione di Siliqua e i volontari della Protezione civile.

