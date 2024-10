Maltempo Emilia Romagna, anziano impantanato con l’auto sul torrente Crostolo: salvato dai Carabinieri 

MeteoWeb

I Carabinieri di Gualtieri hanno soccorso un anziano della zona rimasto impantanato con la propria auto sulle sponde del torrente Crostolo, nella frazione di Santa Vittoria di Gualtieri, particolarmente attenzionata dopo le recenti alluvioni che hanno colpito la provincia, causando la rottura di un argine nel vicino comune di Cadelbosco Sopra.

L’uomo, come di consueto, si era recato presso le sponde del torrente per portare a passeggio il proprio cane ma, a causa delle condizioni precarie del terreno, reso fangoso dalle abbondanti piogge, la sua auto è rimasta impantanata nel fango. Notato da una pattuglia, è stato salvato anche grazie alla collaborazione di un agricoltore locale, che ha messo a disposizione un trattore per liberare l’auto dal fango.

