Maltempo Emilia-Romagna: chiuso ponte a Modena per la piena del Panaro, a San Lazzaro revocate le evacuazioni

A causa della piena del fiume Panaro è stato chiuso al transito stamattina sabato 26 ottobre alle ore 09:30, a scopo precauzionale, il ponte di Navicello vecchio a Modena lungo la diramazione della strada provinciale 255 per il superamento dei livelli idrometrici di sicurezza. Restano aperti gli altri ponti della rete viaria provinciale, mentre è in corso il monitoraggio da parte di tecnici per la situazione delle strade.

Tira invece un sospiro di sollievo San Lazzaro di Savena: il Comune bolognese ha deciso di revocare l’ordine di evacuazione per seminterrati e piani terra delle abitazioni che si trovano in alcune delle strade colpite dall’alluvione. La nuova ordinanza, pubblicata stamattina, è stata presa alla luce dell’attuale situazione meteo che, pur rimanendo di allerta arancione per la giornata di oggi, “ha visto calare nel corso della notte i livelli idrometrici dei corsi d’acqua che attualmente si attestano ampiamente al di sotto della soglia 1 di preallerta“. Intanto, segnala l’amministrazione, “vanno avanti senza sosta gli interventi di ripristino di strade e abitazioni private colpite dall’alluvione di sabato scorso grazie all’impegno della Protezione civile, della Polizia locale, dei tecnici comunali, dei Vigili del fuoco e di tutte delle forze dell’ordine. In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono stati distribuiti alla popolazione quasi 2.000 sacchi di sabbia. A tal proposito si precisa che la loro effettiva collocazione viene valutata dalla Protezione civile sulla base di effettive criticità riscontrate sul territorio“. Ancora oggi e domani, anche grazie all’ausilio dei volontari, “si procederà a dare ulteriore supporto ai cittadini che hanno ancora fango e detriti all’interno degli spazi della propria abitazione“, spiega l’amministrazione.

