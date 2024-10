Maltempo Emilia Romagna: evacuazione precauzionale a Faenza, a Forlì occhi sul Montone

MeteoWeb

Oltre ad alcune zone di Bagnacavallo, anche il Comune di Faenza sta adottando provvedimenti per l’evacuazione precauzionale di Borgo Durbecco, area già alluvionata nei giorni scorsi. La popolazione è invitata ad andare, se ritenuto necessario, nell’area di accoglienza allestita al Palazzetto ‘Bubani’. A darne notizia in un punto sul maltempo è la prefettura di Ravenna.

Proseguono anche le manovre idrauliche di abbassamento dei livelli dei canali di bonifica con riferimento al Canale Emiliano Romagnolo.

L’invito alla cittadinanza – dice la Prefettura – è sempre quello di seguire le indicazioni delle autorità, evacuando la propria abitazione se richiesto e adottando le misure di autoprotezione, come ad esempio quella di spostarsi ai piani sopraelevati delle abitazioni e, in caso di impossibilità, lasciare le proprie case e recarsi nei centri di soccorso alla popolazione costituiti dai Comuni. “Mantenere alta la soglia dell’attenzione e seguire le indicazioni dell’Autorità – dice il prefetto Castrese De Rosa – sono le chiavi per salvaguardare la propria e l’altrui vita in situazioni di emergenza. Le precedenti esperienze ci hanno insegnato la pericolosità e l’imprevedibilità di questi eventi. Rivolgo un accorato appello alla popolazione coinvolta a mettersi al sicuro, se chiesto dai loro sindaci”.

A Forlì, fiume Montone attenzionato

Sulle forti piogge che da ore stanno interessando il forlivese, l’amministrazione comunale di Forlì informa che “secondo le indicazioni fornite dalla Protezione Civile regionale, l’allerta rossa per la giornata di giovedì 3 ottobre riguarda principalmente le fragilità arginali lungo il fiume Montone provocate dalla forte ondata di maltempo del 18-19 settembre scorso. Non è prevista al momento la chiusura delle scuole. In serata, alla luce di ulteriori indicazioni da parte della Protezione Civile, seguiranno aggiornamenti. Si invitano comunque i cittadini a prestare la massima attenzione, a ridurre gli spostamenti e a non recarsi per nessuna ragione in prossimità di fiumi o sopra agli argini”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.