Maltempo Emilia Romagna, a Faenza in un mese e mezzo la metà della pioggia di un anno

La quarta alluvione in un anno e mezzo ha colpito l’Emilia Romagna, dopo piogge eccezionali cadute in un’ampia porzione del territorio. Roberto Gentilini, del Gruppo Meteofaenza Osservatorio Torricelli, fornisce alcuni dati sulla pioggia caduta nel centro di Faenza nell’ultimo mese e mezzo. “Dall’1 settembre al 20 ottobre 2024, registrati in città ben 415,4mm di pioggia, ovvero il 55% del totale pluviometrico normale che dovrebbe cadere in un anno intero. In 78 anni, nel giro di 50 giorni, non è mai stata rilevata una quantità così elevata di pioggia in un arco temporale così breve. La percezione, quindi, di vivere in un continuo susseguirsi di eventi meteo pesanti, fino a pochi anni fa straordinari, è più che giustificata”, afferma Gentilini.

