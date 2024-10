Maltempo Emilia Romagna: fiumi sotto controllo a Modena, possibile chiusura dei ponti

MeteoWeb

A Modena è attivo il monitoraggio del nodo idraulico modenese e, in base all’andamento delle piene, mentre persistono le piogge, i tecnici valuteranno nel corso della notte e nella giornata di domenica 20 ottobre l’eventuale necessità della chiusura dei ponti sui fiumi, qualora vengano superati i livelli idrometrici precauzionali. L’allerta per domani è comunque scesa da rossa ad arancione, con precipitazioni in esaurimento nel pomeriggio di domani.

Nel frattempo, la Provincia ha riaperto al traffico il ponte di Navicello vecchio sul Panaro, all’innesto della strada provinciale 255 con la strada provinciale 2. Rimane chiuso il ponte sul Tiepido di via Curtatona a Modena.

I tecnici comunali, di Aipo, i volontari della Protezione Civile monitorano corsi d’acqua e argini e la Polizia locale presidia la viabilità. Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale e per la protezione civile è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia. Nel frattempo, i tecnici della Regione hanno rimosso cumuli di legname dal cavo Minutara e la Polizia locale nel pomeriggio ha sollecitato l’intervento di Anas per garantire la percorribilità della tangenziale dove, tra l’uscita 15 e 16 in direzione Sassuolo, a causa della pioggia si sono accumulate grandi quantità d’acqua.

La situazione viabilità

La Provincia rende noto che sulla SP23 in località “Terre rosse” nel comune di Prignano sulla Secchia, a causa dell’erosione dell’argine del torrente Rossenna che lambisce la strada è istituito un senso unico alternato in via precauzionale. Resta attivo anche il senso unico alternato sulla SP4, tra il bivio per Ponte Samone e Casona di Marano, istituito in via precauzionale per tutto il fine settimana. Sulla SP24 in località Pugnago un fosso di scolo che attraversa la carreggiata è bloccato per fango e acqua a ridosso della strada, che al momento è ancora transitabile.

Prosegue il monitoraggio delle strade da parte dei tecnici della Provincia, in particolare sulla SP19 a Castelvecchio di Prignano, dove il versante di monte è instabile e su cui i tecnici stanno presidiando costantemente la situazione. Per quanto riguarda il livello idrometrico dei corsi d’acqua, a ora i ponti sono aperti. La Provincia raccomanda di limitare gli spostamenti nelle prossime ore, dato che sono attese precipitazioni importanti sia in montagna che in pianura.

