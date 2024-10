Maltempo, in Emilia-Romagna è tornata la pioggia: fiume Po osservato speciale

MeteoWeb

In Emilia-Romagna crescono i timori per la nuova ondata di maltempo. L’Arpae e la Protezione Civile hanno emesso un’allerta arancione e gialla, valida per 24 ore a partire dalla mezzanotte del 23 ottobre. L’allerta arancione riguarda il rischio di piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e parte di Rimini, oltre a criticità idrogeologiche in alcuni comuni del modenese. Nel resto della regione l’allerta è gialla per temporali. Dalla notte ha ripreso a piovere su tutte le province e si prevedono temporali per tutta la giornata. Le piogge potranno provocare nuovi aumenti nei bacini già colpiti da precedenti piene, con particolare attenzione al fiume Po, atteso in piena con livelli superiori alla soglia 1 e vicini alla soglia 3 nella parte orientale.

La Protezione Civile segnala possibili fenomeni di frane e ruscellamento nelle zone montane e collinari, soprattutto in quelle più fragili dal punto di vista idrogeologico. Nella zona collinare di Bologna, le aree urbanizzate e le strade sono particolarmente vulnerabili a causa della presenza di detriti.

