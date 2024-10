Maltempo Faenza, il sindaco: “il passaggio della piena atteso in serata”

MeteoWeb

Sul Ravennate “le previsioni meteo sono confermate, ma spostate in avanti verso la seconda metà della giornata. Il passaggio della piena nel nostro territorio, infatti, è atteso nella prima serata. Gli esperti meteorologi sottolineano che il fenomeno di oggi sarà rapido e impulsivo. In altre parole, attendiamo precipitazioni forti e picchi significativi, ma di breve durata“: è quanto ha affermato il sindaco di Faenza, Massimo Isola, dopo la riunione del Ccs-Centro Coordinamento dei Soccorsi in Prefettura “Il territorio è vulnerabile, reso fragile dagli eventi estremi che continua a subire. Sono cosciente della paura che generano queste allerte. Ognuna di queste è per tutti, emotivamente, un duro colpo. D’altra parte – prosegue il primo cittadino – è importante sapere che un’allerta rossa mette in moto un protocollo operativo che ci permette di avere in campo tutte le risorse necessarie a fronteggiare eventuali difficoltà. L’allerta ci consente di farci trovare pronti. Nel frattempo – conclude Isola – invito a continuare a mettere in atto la massima attenzione e prudenza“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

