Maltempo Faenza, il sindaco: “niente scuole chiuse ma evitate spostamenti”

MeteoWeb

“Dopo un approfondito confronto con i colleghi sindaci della Provincia di Ravenna, ho disposto che le scuole di Faenza rimangano regolarmente aperte, così come i centri diurni, le palestre comunali, il cimitero e gli istituti culturali. Rimane comunque importante, soprattutto per la serata di oggi, ridurre gli spostamenti e non recarsi per nessuna ragione in prossimità di fiumi o sopra agli argini degli stessi. Il territorio è vulnerabile e, per questo, occorre prestare attenzione“: è quanto ha evidenziato il sindaco di Faenza, Massimo Isola, in merito all’allerta rossa per il maltempo. “Il codice colore rosso nella nostra zona è dovuto alle vulnerabilità territoriali connesse al precedente evento alluvionale,” ha spiegato il primo cittadino, dopo una riunione in prefettura. “Dopo quanto accaduto due settimane fa, il territorio è fragile, indebolito. Gli esperti sottolineano che l’allerta rossa è dovuta principalmente a questo“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.