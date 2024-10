Maltempo, fermi i treni Ferrara-Ravenna per verifiche sugli argini del Senio

MeteoWeb

Il maltempo che ha colpito l’Emilia–Romagna continua a causare disagi e interruzioni sulle linee ferroviarie. Ferrovie dello Stato ha sospeso la circolazione tra Mezzano e Alfonsine sulla linea Ferrara-Ravenna per mettere in sicurezza gli argini del fiume Senio. La tratta Rimini-Cervia, parte della linea Rimini-Ravenna, rimane interrotta, ma da oggi è attivo un servizio di autobus, precedentemente impossibile a causa delle strade impraticabili. La linea Porrettana tra Casalecchio Garibaldi e Marzabotto è sospesa dalla scorsa notte a causa dell’allagamento dei binari, ma è stato istituito un servizio sostitutivo di autobus. Anche sulla linea Bologna-Vignola, tra Casalecchio Garibaldi e Vignola, i treni sono sospesi e sostituiti da bus. Tuttavia, la rete ferroviaria ad alta velocità tra Milano, Bologna e Firenze, così come le linee convenzionali Bologna-Piacenza, Bologna-Rimini e tutte le altre linee del nodo di Bologna, funzionano regolarmente.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.